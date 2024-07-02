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BBC

رسميا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفي تزامنا مع مواعيد غلق المحال الجديدة

11:15 ص الثلاثاء 02 يوليو 2024
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات
  • عرض 19 صورة
    حملات متابعة مواعيد غلق المحلات

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كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة القادم تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، غير صحيح.

ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة القادم تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُوضحاً أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على أنه "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة"، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلغاء التوقيت الصيفي مواعيد غلق المحال
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