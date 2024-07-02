كتب- أحمد السعداوي:

قال جهاز حماية المستهلك إن شركة "جلوبال أوتو للسيارات"، أعلنت حملة استدعاء لبعض موديلات بي إم دبليو (BMW) فئات (إكس ١- آي إكس ١- إكس ٥- إكس ٦- إكس ٧- الفئة ٧ واي ٧)، إنتاج عامَي 2022 و2023؛ لعمل فحص احترازي على "نظام الفرامل المتكامل"، كإجراء وقائي، ولذا يلزم حضور كل العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة.

ونوه الجهاز في بيان له بتنبيه الشركة أنه يُرجي من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق .

يأتي ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين .

وتابع الجهاز بأنه لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة "19269"؛ للحجز المُسبق وتحديث البيانات، والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضًا لتحديد الموعد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل .

وذكر الجهاز أنه في حالة وجود شكوى أو مُخالفة، يُرجى الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضي، أو من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا