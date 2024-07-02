رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة تنفيذًا لقرار غلق المحال التجارية

كتب - مصطفي صلاح:



قاد اللواء مجدي عبد المتعال، رئيس حي البساتين، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

تم بدء تنفيذ القرار مساء اليوم، وسيستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2024، بهدف الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وأكد رئيس حي البساتين أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء والالتزام بقرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وشارك في الحملة إدارات الحي المختصة، بما في ذلك المتابعة الميدانية والإشغالات والمحلات، لتطبيق التعليمات في المناطق التالية "منطقة الزهراء بشارع الخمسين

، السوق التجاري بنيرك، و

منطقة صقر قريش".



وتهدف الحملة إلى التأكد من التزام المحلات التجارية بالمواعيد الجديدة وتطبيق القرار بشكل صارم، حفاظًا على المصلحة العامة وترشيد استهلاك الكهرباء