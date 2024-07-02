برلمانية: تنفيذ توصيات الحوار الوطني أولويات على أجندة الحكومة الجديدة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من المهام الضرورية لدعم الدولة المصرية.

وأوضحت البرلمانية، أن أهم هذه الملفات هو تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، وضمان تحقيق التقدم والاستقرار المنشود.

وأكدت أن الحوار الوطني أتاح فرصة حقيقية للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، وشكل خطوة محورية في تحديد أولويات الدولة.

وأشارت، إلى أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات والملفات المهمة منها تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة. الاستثمار في هذين القطاعين يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

وتابعت، أنه يجب على الحكومة تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية يعتبر أساسيًا لبناء الثقة بين المواطنين والدولة، وهو ما يتطلب جهودًا مستمرة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله.

ولفتت إلى أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني شكلت خارطة طريق لتجاوز تلك التحديات وأبرزت أهم الملفات التي يجب التركيز عليها لما شكله الحوار من تنوع في الآراء وأخرج لنا مادة دسمة يمكن للحكومة الجديدة العمل عليها وتنفيذ ما جاء في توصياتها، ولاسيما ما رأيناه من اهتمام بالغ من القيادة السياسية بالحوار الوطني.