حدث ليلا| إجراءات جديدة لتسهيل التصالح بمخالفات البناء.. وتطبيق قرار غلق المحلات التجارية

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس الإثنين، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها ما يأتي:

إدخال مرافق ودفع أونلاين.. إجراءات جديدة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء

أكد مصدر حكومي مطلع، أن وزارة التنمية المحلية تبحث في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة المالية، حزمة من التسهيلات المتعلقة بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها.

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ريهام سعيد تعلن عن انطلاق برنامجها الجديد - (تفاصيل)

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن انطلاق برنامجها الجديد "هي و صبايا" خلال الأيام القليلة المقبلة.

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10 مساء.. بدء تطبيق قرار غلق جميع المحلات التجارية

بدأ في تمام الساعة العاشرة مساء، تطبيق قرار الحكومة الخاص بالتوقيتات الجديدة لغلق المحلات والمولات التجارية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.

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وصول مصيدة قلب المفاعل الثالث على ميناء الضبعة التخصصي -(صور)

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم الإثنين، عن وصول مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة على ميناء الضبعة البحرى التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو.

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الرئيس السيسي يهنئ محمد ولد الشيخ الغزوانى بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لموريتانيا الشقيقة.

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وزير الكهرباء يترأس عمومية "نقل الكهرباء" لاعتماد الموازنة التخطيطية

انعقدت صباح اليوم الإثنين، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024/2025.

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"الصحة" تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان لوجود مخالفات -(صور)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 39 منشأة خاصة "لعلاج الإدمان والطب النفسي"، بمناطق المقطم ومدينة بدر، بمحافظة القاهرة، والبدرشين بمحافظة الجيزة، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية؛ لوجود مخالفات بتلك المنشآت.

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