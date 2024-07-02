الدب الأكبر أشهرها.. تفاصيل ألمع النجوم يمكن رؤيتها في السناء بالعين المجردة خلال يوليو

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور أشرف تادرس، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الظواهر والأحداث الفلكية لشهر يوليو 2024، إن ألمع النجوم وأشهر المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها خلال شهر يوليو هي الدب الأكبر و"المغرفة الكبرى" في الشمال والعقرب والقوس براد الشاي في الجنوب.

وأضاف تادرس، خلال منشور مفصل عن النجوم السماوية، أنه يظهر مثلث الصيف بأعلى السماء وهو مكون من النجوم الثلاثة اللامعة الطير النسر الطائر، فيجا النسر الواقع "دنيب" ذنب الدجاجة، السماك الرامح ألمع نجم في مجموعة العواء بؤوتس

وأشار إلى أنه هناك اقترانات تحدث مع الشمس وهي اقترانات لا يمكن رؤيتها بطبيعة الحال، لأن أي اقتران لأي جرم سماوي مع الشمس لا يمكن رؤيته أبدا بسبب قوة إضاءة الشمس، ومثال لذلك اقتران القمر بالشمس أول كل شهر عربي، فلا يمكن رؤية هلال القمر إلا بعد غروب الشمس، وكذلك في نهاية الشهر حيث يمكننا رؤية هلال القمر قبل شروق الشمس فقط.