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موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن ذروة الطقس الحار وموعد التحسن

12:55 م الأربعاء 10 يوليو 2024
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    موجة حارة
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    موجة حارة
  • عرض 5 صورة
    موجة حارة
  • عرض 5 صورة
    موجة حارة
  • عرض 5 صورة
    موجة حارة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة حيث تصل ذروة الموجة الحارة يومي الخميس والجمعة.

وأضافت غانم أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 39 إلى 40 درجة والسواحل الشمالية 34 درجة، والمناطق الجنوبية من 40 إلى 45 درجة، وتصل المحسوسة في بعض المناطق إلى 46 درجة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الرطوبة يجعل شعورنا أكثر حرارة من الأيام الماضية، والتي تسجل 90% على السواحل الشمالية و85% على القاهرة.

وتابعت: سبب الموجة أننا نتأثر بمنخفض الهند الموسمي، والذي يتسبب في ارتفاع الحارة بجانب وجود كتل هوائية صحراوية حارة.

وأكدت أنه بداية من يوم الاثنين القادم ستتراجع الدرجات لـ36 درجة وستظل مستقرة حتى نهاية الأسبوع.

موجة حارة منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة
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