من "ماحدش شايفنا" إلى مكتب الوزير.. وزير العمل يستقبل عاملَين من العمالة غير المنتظمة- صور وفيديو

كتب- أحمد السعداوي:

استجاب محمد جبران، وزير العمل، إلى شكوى عاملَين من العمالة غير المنتظمة، واستقبلهما داخل مكتبه بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء.

وقرر الوزير تنفيذ مطالبهما كافة؛ بضمهما إلى منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، للاستفادة من 6 منح سنوية، ومنح خاصة، والرعاية الصحية والطبية.

وقال وزير العمل إنه شاهد فيديو للعاملَين على مواقع "السوشيال ميديا"، قبل توليه حقيبة الوزارة بأيام قليلة، يطلبان فيه شمولهما بالرعاية والحماية من الحكومة، وعندما اختارته القيادة السياسية لهذه المهمة الوطنية قام بالبحث عن وسائل التواصل معهما، حتى حدث هذا اللقاء داخل مقر الوزارة.

وأوضح الوزير أن ثقافة "الجمهورية الجديدة"، هي احترام المواطن المصري، وتقديم الخدمات له بشكل لائق وكريم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتوجهات الحكومة الجديدة، برئاسة د.مصطفى مدبولي، وقال أيضًا إنه وجه كل المديريات والإدارات المُختصة بتكثيف الجهود للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، ووصول الدعم والحماية والرعاية للمستحقين، موضحًا أن ذلك اهتمام مباشر من الرئيس السيسي.

وقال بيان الوزارة إن العاملين هما: سيد عفيفي حسين بحيري "55 سنة"، من عزبة أبو باشا بمركز بنها قليوبية، يعمل في مجال مبيض محارة منذ طفولته، وعنده 3 أبناء، والحاج محمد عبد الخالق عوض منتصر "53 سنة" من كفر أبو ذكري، بمركز بنها قليوبية، مبيض محارة أيضًا، ولديه 4 أبناء.

وقال سيد عفيفي: "عملت الفيديو منذ أيام، وقلت فيه (ماحدش شايفنا) ولا بيسأل فينا، واحنا عمالة غير منتظمة غلابة.. ووالله بنشكر الرئيس السيسي.. احنا مش مصدقين إننا في مكتب وزير بالسرعة دي"، موضحًا "إحنا فعلًا في جمهورية جديدة".

وقال محمد عبد الخالق، إنه "سعيد جدًّا بهذا اللقاء غير المتوقع، الذي لم يُسفر فقط عن الانضمام إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، ولكن توجيه مديرية عمل القليوبية بتوفير فرص عمل لأبنائهم، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجون إليها، داخل مراكز التدريب المهني بالمحافظة".

فيديو يوضح تفاصيل اللقاء داخل مكتب الوزير بالعاصمة الإدارية الجديدة: