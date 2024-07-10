بدء أول اجتماع للجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بالبرلمان

من "ماحدش شايفنا" إلى مكتب الوزير.. وزير العمل يستقبل عاملَين من العمالة

كتب- نشأت علي:

بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، في عقد أول اجتماع لها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، بمشاركة 5 وزراء.

ويشهد الاجتماع الأول مشاركة وزراء المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

كما يشارك في اجتماع مناقشة برنامج الحكومة الجديدة اليوم، وزراء العدل، الأوقاف، والثقافة، للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائبًا، وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، وكيل مجلس النواب، حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية.

وأشار إلى التركيز في مناقشة برنامج الحكومة الجديدة على مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.