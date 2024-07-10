336 جنيها في الليلة.. 47 صورة ترصد أرخص شاليه في الساحل الشمالي والإسكندرية

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كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من الأسر والمواطنين بالبحث عن أرخص الشاليهات خاصة في الإسكندرية والساحل الشمالي، حيث يرغب الكثير في قضاء عطلات نهاية العام بهما.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أرخص شاليه في الإسكندرية والساحل الشمالي، وفق موقع "بوكينج"، كالتالي:

أرخص شاليه في الإسكندرية:

- شاليه بشارع النخيل

- تقع بشاطىء النخيل في الإسكندرية على مقربة من بالم بيتش وعلى بعد 22 كم من مقابر كوم الشقافة.

- تضم شرفة مطلة على المدينة ومنطقة شاطئ خاص وخدمات المساج.

- يوفر مكان الإقامة هذا الواقع على شاطئ البحر إمكانية الوصول إلى الفناء.

- يوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار، كما تتوفر خدمة تأجير الدراجات.

- تحتوي الشقة الفسيحة على تراس وإطلالات على البحر وغرفتي نوم وغرفة معيشة وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بفرن ومحمصة وحمام واحد مع حوض استحمام.

- تتوفر المناشف وبياضات الأسرّة في الشقة.

- يضم مكان الإقامة منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق.

- يمكن للضيوف الاسترخاء في الصالة الموجودة في الموقع، في حين يتوفر أيضًا سوق صغير.

- يمكن للضيوف أيضًا تدفئة أنفسهم بالقرب من المدفأة في الهواء الطلق بعد يوم من ركوب الدراجات.

- تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 27 كم من الشقة.

- حين تقع حديقة حيوان الإسكندرية على بعد 27 كم من مكان الإقامة.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب حيث يقع على بعد 27 كم منها.

- تبدأ الليلة من 134 جنيه وتصل إلى 202 جنيه.

أرخص شاليه في الساحل الشمالي

ديمورا

- يقع ديمورا في قرية شاكوش في منطقة محافظة الإسكندرية.

- يضم شرفة، ويحتوي الشاليه على مسبح خاص.

- يقع مكان الإقامة المخصص لغير المدخنين على بعد 43 كم من مقابر كوم الشقافة.

- تفتح الفيلا المكيفة على تراس مطل على الحديقة.

- تتكون من 4 غرف نوم ومطبخ مجهز بالكامل، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- تقع حديقة حيوان الإسكندرية على بعد 46 كم من الفيلا.

- تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 47 كم.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لديمورا حيث يقع على بعد 2 كم منها.

- سعر الليلة في الشاليه 336 جنيه.

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