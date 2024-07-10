نشرة التوك شو| الحكومة تدرس تحريك أسعار الكهرباء.. والصحة تعلن موعد انتهاء أزمة الدواء



كتبت -داليا الظنيني:



تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي..



متحدث الحكومة: هناك حاجة لتحريك أسعار الوقود والكهرباء.. وسنراعي المواطن

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن من قبل أن الدولة التزمت خلال الفترة الماضية على مدار العام ونصف الماضي بعدم تحريك الأسعار سواء الوقود أو الكهرباء، مراعاة للمواطن المصري.







وزير الصحة: هذا موعد انتهاء أزمة الدواء



أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، أن ملف الدواء مهم، ويعد جزءا من الأمن القومي المصري، وقد تأثر كأي سلعة بها مكونات دولارية خلال العام والنصف الأخير في ظل وجود أزمات عالمية





متحدث الكهرباء: لا يوجد موعد محدد لتحريك الأسعار

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أسباب اتجاه الحكومة لوقف تخفيف الأحمال الأيام الحالية، بعد وصول شحنات الوقود القادمة من الخارج





مجدي شاكر: صورة لـ"كيم كارديشان" تسببت في استرداد مصر أجمل تابوت



قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنّ الدولة المصرية تعهدت بحماية وصيانة واسترداد الآثار في المادة 49 من دستور 2014، وجاء في نفس المادة أن قضايا الآثار لا تسقط بالتقادم، وأرست الدولة المصرية في السنوات الماضية دبلوماسية استرداد للآثار.





مدير نادي الصيد بالإسكندرية يكشف تفاصيل الأزمة واستقالة مجلس الإدارة.. فيديو



كشف أحمد عثمان المدير التنفيذي لنادي الصيد بالإسكندرية، تفاصيل أزمة نادي الصيد الأخيرة بفرع الإسكندرية وتقديم مجلس الإدارة استقالتهم مؤخرًا، وآليات الحلول التي تم وضعها بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي.





