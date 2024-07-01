ريهام سعيد تعلن عن انطلاق برنامجها الجديد - (تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن انطلاق برنامجها الجديد "هي و صبايا" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتبت سعيد عبر صفحتها الشخصية فيس بوك " انتظرونا مع أقوي حلقات هي وصبايا على صفحتي الشخصية وصفحة "هي وصبايا" الساعة ٩،٣٠.

يُذكر أن الإعلامية ريهام سعيد شاركت في العديد من المسلسلات، وقدمت عدد من البرامج التلفزيونية، ويعد برنامج صبايا الخير من أشهر ما قدمت لما يطرحه من قضايا المهمة.

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