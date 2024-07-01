إدخال مرافق ودفع أونلاين.. إجراءات جديدة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر حكومي مطلع، أن وزارة التنمية المحلية تبحث في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة المالية، حزمة من التسهيلات المتعلقة بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إن هذه التيسيرات الجديدة تشمل بحث إمكانية سداد قيمة غرامات التصالح أونلاين بدون الحاجة للذهاب إلى المراكز التكنولوجية.

وأضاف المصدر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتفعيلا لمبدأ الرقمنة والتحول الرقمي خاصة في ظل إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاصة بالتصالح :تطبيق تصالح".

وأوضح المصدر، أن التسهيلات الجديدة تشمل التيسير فيما يتعلق بإجراءات تقديم الطلبات وبحثها من قبل اللجان المختصة، إلى جانب تقليل الدورة الزمنية قدر الإمكان للانتهاء من إصدار نماذج التصالح النهائية.

وتابع المصدر، أنه يمكن للعقارات المخالفة المتقدمة بطلبات توفيق أوضاع، التقديم على إدخال المرافق وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 حتى في حالة سداد غرامة التصالح بنظام التقسيط بشرط الحصول على نموذج 7.

وبدأت المحافظات من الثلاثاء 7 مايو 2024، في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يستمر تقديم وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة 6 أشهر.