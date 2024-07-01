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الرئيس السيسي يهنئ محمد ولد الشيخ الغزوانى بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا

08:38 م الإثنين 01 يوليه 2024

الرئيس السيسي يهنئ محمد ولد الشيخ الغزوانى بمناسبة

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كتب- محمد سامي:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لموريتانيا الشقيقة.

وكتب الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أهنئ أخى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لموريتانيا الشقيقة، وأدعو الله تعالى أن يوفقه لخدمة وطنه ومحيطه العربي والأفريقي، في ضوء رئاسته للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، كما أتطلع إلي تعزيز التعاون بين بلدينا في جميع المجالات، لتحقيق التنمية والإزدهار لشعبينا الشقيقين."

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