هل تتجه الحكومة لإلغاء التوقيت الصيفي الجمعة المقبلة؟.. مصدر يوضح

كتب- محمد سامي:

كشف مصدر حكومي حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء التوقيت الصيفي بداية من الجمعة القادمة تزامنًا مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد.

ونفى المصدر في تصريحات لمصراوي، كل ما تردد بهذا الشأن، موضحًا أن تطبيق التوقيت الصيفي تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي الصادر من مجلس النواب.

ونص القانون على التالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

وأكد المصدر، أن إلغاء التوقيت الصيفي يتطلب صدور تشريع جديد من مجلس النواب وليس قرار حكومي.

وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.