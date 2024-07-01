سلع مجانية مقابل الخبز.. بيان مهم من التموين بشأن مقررات شهر يوليو

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسب صرف سلع شهر يوليو لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 62 مليون مستفيد إلى 20% في اليوم الأول، مؤكدة انتظام عمليات الصرف في 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه شهريا.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع الأساسية بمخزونات تتخطى 6 أشهر.

وأشار إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.

ولفت "المصيلحي" إلى قيام مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 1500 مخزن، بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.

ونوه الوزير، بتطبيق نظام صرف السلع التموينية لصالح البقاليين التموينين وفروع مشروع جمعتي بالصنف المحدد مسبقًا والذي تم تطبيقه في عدد من المحافظات، وجار تعميمه في باقي المحافظات تباعًا.

وكشف عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكدًا أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سيكون إلكترونيًا.

من جانبه، أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية بالجيزة، انتظام منظومة الصرف الإلكترونية للسلع المدعمة بعد انتهاء عمليات الجرد.

وأضاف "الدجوي"، خلال جولة تفقدية على صرف المقررات التموينية لشهر يوليو الجاري في المنافذ بمحافظة الجيزة، أنه من المتوقع وصول نسبة الصرف إلى 60% خلال الأسبوع الأول، منوهًا بأن أسعار السلع التموينية ثابتة ولم تشهد أي تغيير، إضافة إلى ثبات الكميات المطروحة بالمنافذ سواء بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

وأشار إلى قيام المنافذ بصرف الاستعاضة الأولى بواقع 25% من مقررات يوليو قبل بداية الشهر لتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدًا أنه جار استلام باقي الاستعاضات تباعًا.

وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو سكر و4 زجاجات زيت وباقي المبلغ مكرونة، إضافة إلى سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.

بدوره قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، إن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلى سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 62 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.