بهذه المناطق.. الجيزة: عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت محافظة الجيزة، عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية وقطع الكهرباء لتصبح من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً، موزعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية.

وأضافت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيس بوك"، الإثنين، أن مدة تخفيف الأعمال لن تزيد عن لكل منطقة عن ساعتين، حيث يبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارًا من اليوم 1 يوليو 2024.

وأعلنت وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، عن عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين فقط يوميا اعتبارا من اليوم الاثنين 1 يوليو 2024.

وقالت الوزارتان، في بيان مشترك، قبل قليل: وفقا للتنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، تم عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً.

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