صرف إعانة يوليو لمستحقي بيت الزكاة عبر هذه الأماكن غدا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يوليو، بداية من غداً الثلاثاء الموافق 2 من يوليو 2024م.

وأوضح "بيت الزكاة والصدقات" في بيان له، اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية عن شهر يوليو 2024م، سيكون من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.



وأوضح أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.