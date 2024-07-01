"الخطيب" للقاهرة و"جميعة" للشرقية.. تفاصيل حركة تنقلات جديدة بوزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حركة تنقلات جديدة بين مديري مديريات الشؤون الصحية في عدد من المحافظات.

وشملت الحركة تكليف الدكتور خالد الخطيب رئيس إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة، مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة خلفًا للدكتور محمد شوقي بعد بلوغه سن المعاش، مع تكليف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، خلفًا للدكتور هشام مسعود بعد بلوغه سن المعاش أيضًا.

كما جرى تكليف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، كوكيل للوزارة في البحيرة، مع تكليف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، كوكيل للوزارة بالوادي الجديد.

وقرر وزير الصحة تكليف الدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح، كمدير لمديرية الشئون الصحية بمطروح، مع تكليف الدكتور محمد الدمرداش مدير مستشفى الفيوم السابق، كوكيل لمديرية الصحة ببني سويف.

وقال مصدر بوزارة الصحة، إنه من المقرر تكليف مدير جديد لإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة خلال الساعات المقبلة، خلفًا للدكتور خالد الخطيب.