رسميا.. عودة العمل بتخفيف أحمال الكهرباء ساعتين فقط من اليوم

كتب - محمد صلاح:

أبلغ منذ قليل مركز التحكم القومى للكهرباء جميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية البدء فى تطبيق نظام التخفيف ساعتين من الساعة الثالثة عصرا حتى السابعة مساء بإجمالى ساعتين متواصلين عن كل منطقة مع عدم تكرار التخفيف.

يأتي ذلك تأكيدا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الثلاثاء الماضي.

كانت مصادر مختلفة بشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أكدت أنه لم ترد أي تعليمات بتقليص مواعيد تخفيف الأحمال لساعتين بدلا من ٣ ساعات مؤكدين أنه جارى العمل بنظام الثلاث ساعات بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية الذى يبدأـ تنفيذه من الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة والنصف مساء كل يوم ؟

ونوه المصدر أنه تم التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول لتوفير كميات الغاز الطبيعي والمازوت اللازمة لتشغيل المحطات لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الشركات مع استمرار استثناء بعض المناطق الحيوية والإستراتيجية والاخرى التى تعتمد على تغذيات خاصة بمناطق العلمين والساحل الشمالي.

واستبعد عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال فى الفترة الصباحية تحديدا خلال الأيام الحالية نظرا لانعقاد امتحانات الثانوية العامة.