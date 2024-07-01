برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن صناديق الاستثمار تساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ولصناديق الاستثمار بمختلف أنواعها دور محوري في النمو العالمي والاستقرار المالي.

وأضاف "الهضيبي"، أنه نظرًا للدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، يجب تعزيز الاهتمام بتفعيل دور هذه الصناديق ومن بينها صناديق الملكية الخاصة، حتى تساهم في الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

وأكد "الهضيبي"، على ضرورة إعادة النظر في قانون سوق رأس المال لمواكبة التطورات الحديثة على مستوى العالم في أسواق رأس المال بما يساهم في قوة التنافسية للسوق المصري وإزالة معوقات تنشيط صناديق الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال لها، كذلك أن يتم تعديل النصوص المنظمة لعمل وإنشاء صناديق الملكية الخاصة بما يتيح تيسير إجراءات إنشائها وتفعيل دورها وإزالة المعوقات التي تواجهها وهو ما يساهم في جذب الاستثمارات وإدخال موارد نقد أجنبي.