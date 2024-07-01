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BBC

ربنا أعطى للمصريين فرصة.. عمرو أديب عن 30 يونيو: هدفها بناء الإنسان والتنمية في مصر

12:15 ص الإثنين 01 يوليه 2024

الإعلامي المصري عمرو أديب

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كتبت - داليا الظينيي:
عقب الإعلامي عمرو أديب، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي تؤكدًا أنها لا تستهدف فقط التخلص من الإخوان، وإنما أيضا هدفها بناء الإنسان والتنمية في المصر.

وأضاف "أديب"، في حديثه ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، إن هدفنا هو تطوير الإنسان، مصر بلد عبقري، متابعًا: "رعاية ربنا هي اللي حمت البلد.. وأن الدم لا يكون أنهارًا، ربنا رعاك بجيش وقائد، ربنا أعطى للمصريين فرصة حتى لا تسقط البلد".

وأوضح أن تنظيم الإخوان كان يتحرك بناء على تعليمات من أجهزة مخابراتية خارج مصر، مضيفا: "جماعة الإخوان كانت بمثابة عرائس يتم تحريكها بخيوط من الخارج، لكنهم انتهوا وأصبحوا غير مؤثرين".

ثورة 30 يونيو عمرو أديب البناء والتنمية
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