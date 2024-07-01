لجنة الحج والعمرة: السماسرة ومكاتب الخدمات السياحية وراء كارثة الوفيات

كتبت- داليا الظنيني:

قال إسلام أبو الفتوح عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة السياحية، إنه يوجد 3 أنوع من الحج، وهي حج القرعة والجمعيات والسياحة، والبعض يستغل تأشيرات الزيارة وغيرهم في السفر للملكة العربية السعودية والإقامة هناك حتى فترة الحج.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر"الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة "أزهري"، أن هناك سماسرة للحج، والأخطر من ذلك المكاتب الخاصة بالخدمات السياحية، ويكون تابع للغرفة التجارية وليس وزارة السياحة وهي المتسببة في الأزمة، ،وللأسف هذا الأمر منتشر في الكثير من القرى"، مطالبا بحملة إعلامية للتوعية بالطرق الشرعية والقانونية للحجز للحج والعمرة .

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الرقابة على الشركات السياحية ، محذرا من شركات الخدمات السياحية التي تستغل "عدة النصب" بحجة تقديم خدمات سياحية، والقيام بدور شركات السياحة ، ولكنه غير خاضع للضوابط ، وغير خاضع لعقوبات وزارة السياحة لأنه حاصل على ترخيص من الغرفة التجارية .

وقال إن بعض شركات الخدمات السياحية تشتغل أوضاع المواطنين، وتقوم بعمل تأشيرات الزيارة ، وتتضمن إقرار عدم التصريح بالحج، ويحدث ذلك كل عام ويمر بشكل طبيعي ، في الظروف العادية ، ولكن هذا العام الوضع مختلف في ظل الأعداد الكبيرة، مشيراً إلى أن كل حاج تم تسليمه بطاقه "نسك" للكشف عن كافة التفاصيل والسيطرة على الحجاج .

وذكر أن المملكة العربية السعودية ترى أن الحج والعمرة من موارد المملكة غير النفطية، وهناك أطراف كثر من العاملين بالخدمة هناك شركات عالمية خاصة .





