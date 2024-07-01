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طلب إحاطة فى النواب بشأن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي

05:00 ص الإثنين 01 يوليو 2024

النائب مجدي الوليلي

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كتب- نشأت علي:
تقدم النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الإنقطاع الدائم للتيار الكهربائي.

وقال "الوليلي": لقد أصبح الانقطاع الدائم والمتكرر للتيار الكهربائي مشكلة كبيرة يعاني منها كل المواطنين وباتت تؤرق كل الشعب المصري، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال المعلن عنها، حيث تتجاوز في العديد من المناطق الساعات المقررة لها وتتجاوز الجدول المعلن عنه لفترات أطول".

وأوضح أن هذا يؤدي للانقطاع الدائم عن المستشفيات والمصانع ويؤدي إلى عواقب وخيمة على المرضى وكبار السن والأطفال في الحضانات ويؤدي إلى توقف الإنتاج في المصانع وهذا يؤثر بالسلب على الإنتاج والمعيشة وعلى الحياة نفسها حيث فقد أكثر من مواطن حياته بسبب توقف المصاعد الكهربائية عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتساءل "الوليلي" قائلاً: ماهي الأليات والضوابط التي ستتخذها الوزارة لترشيد الاستهلاك وتغطية الأحتياجات الحالية وكذلك خطط التنبؤ التي تضعها الوزارة لتحديد الأحتياجات المستقبلية مطالباً بضرورة العمل على عودة الكهرباء لسابق طبيعتها وعدم انقطاعها والأنتهاء من خطة تخفيف الأحمال وحل مشكلة سرقة التيار الكهربائي التي تكلف الدولة الكثير.

مجدي الوليلي انقطاع التيار انقطاع الكهرباء مجلس النواب
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