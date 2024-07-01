تبدأ من 110 قروش.. ننشر سعر بيع الكهرباء لمترو الأنفاق
كتب- محمد نصار:
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العمل بتعريفة بيع الكهرباء الحالية والسارية اعتبارًا من 2024/1/1 وحتى 2024/6/30، وذلك بحسب بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
سعر بيع الكهرباء لمترو الأنفاق
تبلغ تكلفة بيع الطاقة الكهربائية لمترو الأنفاق 110 قروش لكل كيلووات/ ساعة وذلك بالنسبة لاستخدامات الطاقة على الجهد الفائق (132 - 220 ك. ف).
كما تبلغ تكلفة بيع الطاقة الكهربائية لمترو الأنفاق 121.6 قرش لكل كيلووات/ ساعة وذلك بالنسبة لاستخدامات الطاقة على الجهد العالي (33 - 66 ك. ف).
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