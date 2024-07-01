13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل

كتب- نشأت علي:

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، 13 فئة من الفئات محدودة الدخل لها الحق في الحصول علي دعم نقدي من الحكومة، وذلك وفقا لبرنامج تكافل وكرامة .

ويستعرض مصراوي، نص المادة الثامنة من قانون الضمان التي حددت الفئات التي تستحق ضمان "تكافل" والمادة الحادية التي حددت مستحقي الحصول علي معاش "كرامة" حيث نصت المادة 8 من القانون على الآتي:-

يصرف الدعم النقدي المشروط «تكافل» للفئات الآتية:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2. الأسرة المعالة.

3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4. أسرة المجند.

5. الأسرة مهجورة العائل.

ونصت المادة 11 على أن «يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1. الشخص ذو الإعاقة.

2. المريض بمرض مزمن شديد.

3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

4. المرأة غير المعيلة.

5. اليتيم.

6. أبناء الرعاية اللاحقة.

7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8. الأنثى غير المتزوجة.

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.