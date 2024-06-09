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إمام الأكبر.. من هو المدرس الذي استأجر صالة حسن مصطفى لمراجعة الجيولوجيا؟

11:33 م الأحد 09 يونيو 2024

صالة حسن مصطفى

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كتب_محمد فتحي:
حالة من الجدل الشديد شهدتها منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لأحد مدرسي مادة الجيولوجيا بعد أن قام باستئجار صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح اليوم.

وبعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا، أكدت خلاله أنه تم إحالة المسئولين عن صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر للتحقيق، ووقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن قرار الإحالة للتحقيق وإيقاف المسؤولين جاء ذلك علي إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح اليوم، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، لكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور.

وفيما يلي يستعرض موقع"مصراوي" أبرز المعلومات حول المدرس الذي استأجر القاعة صباح اليوم لإعطاء دروس خصوصية للطلاب..

- هو ماجد إمام مدرس ثانوي.

- متخصص في تدريس مادة الجيولوجيا للثانوية العامة.

- صاحب منصة وقناة جيو ماجد إمام الأكبر في تدريس الجيولوجيا.

- يمتلك صفحة بها 722 ألف متابع.

- أنشأ الصفحة في 27 فبراير 2019.

- ينشر فيديوهات طويلة على صفحته الشخصية وتحظى بنسب المشاهدات العالية من قبل المتابعين.

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