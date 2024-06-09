هل يجوز الحج والأضحية بالقسط؟.. الإفتاء توضح



كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحج فريضة على من استطاع إليه سبيلاً، سواءً مادياً أو بدنيا، موضحًا أن الاستطاعة المادية تعني القدرة على تحمل تكاليف الحج دون الحاجة إلى الاستدانة أو اللجوء إلى القروض.

وأشار فخر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" إلى أن الأضحية سنة مؤكدة لمن استطاع، وأن ارتفاع أسعار الأضاحي لا يبرر اللجوء إلى التقسيط أو الاستدانة لشرائها.

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من لا يستطيع تحمل تكلفة الأضحية بتوزيع لحوم الصدقة بدلاً منها.

وأكد فخر، أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وأن الحج والأضحية ليسا فرضاً على من لا يملك القدرة المادية على أدائهما، مشددًا على أهمية عدم التكلف في الأمور الدينية، والالتزام بالقدرة والاستطاعة في كل شيء.