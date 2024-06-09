إعلان

BBC

هل يجوز الحج والأضحية بالقسط؟.. الإفتاء توضح

10:04 م الأحد 09 يونيو 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحج فريضة على من استطاع إليه سبيلاً، سواءً مادياً أو بدنيا، موضحًا أن الاستطاعة المادية تعني القدرة على تحمل تكاليف الحج دون الحاجة إلى الاستدانة أو اللجوء إلى القروض.

وأشار فخر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" إلى أن الأضحية سنة مؤكدة لمن استطاع، وأن ارتفاع أسعار الأضاحي لا يبرر اللجوء إلى التقسيط أو الاستدانة لشرائها.

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من لا يستطيع تحمل تكلفة الأضحية بتوزيع لحوم الصدقة بدلاً منها.

وأكد فخر، أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وأن الحج والأضحية ليسا فرضاً على من لا يملك القدرة المادية على أدائهما، مشددًا على أهمية عدم التكلف في الأمور الدينية، والالتزام بالقدرة والاستطاعة في كل شيء.

الأضحية بالتقسيط الحج بالتقسيط علي فخر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وجعي يخصني.. لميس الحديدي تكشف سر إخفاء إصابتها بالسرطان

إعلان

إعلان

بعد جانتس وآيزنكوت.. وزير إسرائيلي ثالث يعلن استقالته من حكومة الاحتلال
* قرار عاجل بشأن صاحب واقعة الصفع من "عمرو دياب"
* قرصه وضايقه.. أول تحرك قضائي من عمرو دياب ضد الشاب الذي صفعه
* بينها كونجيستال وفايركتا.. زيادات جديدة في أسعار الأدوية
* بعد تبكير رواتب يونيو.. قرار من المالية بموعد صرف مرتبات يوليو للموظفين
* مصراوي يحاور العالم المصري صاحب الاكتشاف المذهل.. متى سقطت أول نقطة مطر على الأرض؟