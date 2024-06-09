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BBC

برلماني يكشف موعد تشكيل الحكومة الجديدة

08:25 م الأحد 09 يونيو 2024

النائب إيهاب رمزي

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كتبت- داليا الظنيني:
كشف المستشار إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موعد تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه عقب تشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الوزراء يتم عرض تقرير على البرلمان، وموافقة ثلثي الأعضاء حال الإقرار، ومن ثم حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وقال رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الإجازة البرلمانية من شهر يوليو حتى أكتوبر.

وتابع رمزي: «التعديل الوزاري الجديد سيتم عرضه قبل يوم الخميس المقبل، أو عقب عودة عمل البرلمان بعد إجازة عيد الأضحى 2024 ».

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