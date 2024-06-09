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وزير التموين يعلن موقف الحكومة من زيادة سعر سكر التموين لـ 18 جنيها

08:08 م الأحد 09 يونيو 2024

الدكتور علي المصيلحي

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة المصرية رفضت مقترحًا لزيادة سعر كيلو سكر التموين ليصل إلى 18 جنيها بدلا من 12.6 جنيها.

وأضاف وزير التموين في تصريحات لقناة الشرق السعودية، أن الحكومة لن تستورد سكر مجددًا في الوقت الراهن، موضحًا أن القطاع الخاص سيستورد 250 ألف طن سكر خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكان وزير التموين اقترح منذ أسبوع تقريبا رفع سعر السكر المدعوم إلى 18 جنيها.

وقال مصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى فبراير 2025.

وأعلنت الحكومة في وقت لاحق، التعاقد على شراء 750 ألف طن من السكر الأبيض من الخارج لتصل البلاد قبل نهاية هذا العام، وهو ما أدى لانخفاض أسعار السكر تسليم أرض المصنع من 32 ألف جنيه للطن، إلى 30.5 ألف جنيه للطن بنهاية مايو الماضي.

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