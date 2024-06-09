وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للفنون التشكيلية بمشاركة 300 فنان.. غدا

كتب- محمد شاكر:

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 44 للمعرض العام، غدًا، الإثنين 10 يونيو 2024، في الثامنة مساءً، على مسرح النافورة، بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة 300 فنان ،يشاركون بباقة من الأعمال الفنية المميزة، ويمتد سيناريو عرض الأعمال الفنية للمرة الأولى، ليشمل 6 قاعات عرض هي :"الباب، صلاح طاهر، قصر الفنون، مركز الهناجر للفنون ، نهضة مصر، إيزيس".

ولأول مرة أيضًا، يضم المعرض عرضًا للمكرمين، وآخر للفنانين العرب المقيمين في مصر، وعرضًا ثالثاً للفنانين الراحلين خلال عام.

ويحل الشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين، ضيف شرف لهذه الدورة، والتي تستمر فعالياتها حتى 31 يوليو 2024، ويتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي أُعدت واختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.

كما يشارك أساتذة"بيت العود"، في فعاليات الافتتاح بفقرة موسيقية مميزة.

ويُعد المعرض العام حدثًا فنيًا مُهمًا يُقام سنويًا في مصر، ويهدف إلى عرض أحدث الإبداعات الفنية للفنانين التشكيليين المصريين والعرب.