وزير الزراعة: تكثيف حملات التفتيش على منافذ اللحوم والدواجن قبل عيد الأضحى

كتب- عمرو صالح:

وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، هيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما وجه القصير - بحسب بيان لوزارة الزراعة اليوم الأحد - بإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيزها بقوة من الأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الأضاحي، فضلا عن دعمها بالأختام والمادة السرية، وكافة الأدوات اللازمة، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وكذلك التصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر.

من جانبه.. قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور ممتاز شاهين إنه تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، قامت الهيئة بحملات تفتيشية على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، وكذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم بدائرة كل محافظة.

وأضاف شاهين أن الحملات التفتيشية تتضمن أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم المصنعة وثلاجات الحفظ بدائرة كل محافظة، ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.