تخفيف الأحمال.. مصدر بـ"الكهرباء" يكشف حقيقة استثناء أسوان من الخطة

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن استثناء أي مكان من خطة تخفيف الأحمال من سلطة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لم ترد أي تعليمات بوقف تخفيف الأحمال عن محافظة أسوان بعدما انتشرت معلومات غير صحيحة عن استثناء المحافظة من الخطة؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، بأن ما يتم استثناؤه بمحافظة أسوان هو المناطق الاستراتيجية من مستشفيات وأقسام ومراكز شرطة ومعابد أثرية ومتاحف، بالتنسيق مع وزارة الآثار والسياحة، لتلاشي حدوث أي شكاوى من السائحين الوافدين على زيارة المناطق السياحية والأثرية بمختلف المناطق.

واستبعد المصدر صدور تعليمات أو قرارات باستثناء أية محافظة من تخفيف الأحمال باستثناء البحر الأحمر ومحافظتَي شمال وجنوب سيناء بوجه خاص، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة في أسوان مثل محافظة الأقصر التي تقع على مسافة قريبة منها؛ مما يستلزم أيضًا استثناءها من خطة تخفيف الأحمال حال تطبيق ذلك على محافظة أسوان.