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غدا.. وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ 44 من المعرض العام للفنون التشكيلية

02:35 م الأحد 09 يونيو 2024

الدكتورة نيفين الكيلاني

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كتب- محمد شاكر:

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني غداً الاثنين فعاليات الدورة الـ 44 من المعرض العام للفنون التشكيلية، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وتشهد هذه الدورة لأول مرة امتداد سيناريو العرض الفني ليشمل 6 قاعات عرض هي (الباب - صلاح طاهر - قصر الفنون - الهناجر - نهضة مصر - إيزيس)، ولأول مرة أيضاً هناك (عرض المكرمين - عرض للفنانين العرب المقيمين في مصر - عرض للفنانين الراحلين خلال عام)، فضلاً عن العرض الرئيس الذي يضم أكثر من 300 فنان مشارك، كما يحل الشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين ضيف شرف هذه الدورة.

وتم اختيار الفنان سامح إسماعيل، ليتولى مهام قوميسير عام الدورة الـ 44 من المعرض العام، الحدث الفني القومي الأهم والأكبر للفنانين التشكيليين المصريين.

وتستمر فعاليات هذه الدورة حتى 31 يوليو المقبل، يتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي اُعدت واُختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب للدورة.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المعرض العام للفنون التشكيلية
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