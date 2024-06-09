للحجاج.. نصائح مهمة لعلاج الإجهاد العضلي خلال أداء المناسك

كتب- أحمد جمعة:

يعاني بعض الحجاج من إجهاد عضلي خلال أداء مناسك الحج، خاصة تلك التي تتطلب مجهودًا بدنياً كالطواف والسعي بين الصفا والمروة.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح لعلاج الإجهاد العضلي خلال فترة الحج.

ووفق منشور توعوي للوزارة، تشمل تلك النصائح:

1. استخدام الكرسي المتحرك لكبار السن وأصحاب أمراض الجهاز العضلي والعصبي

2. الحرص على تبريد المنطقة المصابة لتخفيف الألم

3. تدليك المنطقة المصابة لتخفيف الألم

4. أخذ المسكنات واستخدام المراهم الباسطة للعضلات (بعد استشارة الطبيب)

ووفق موقع مايو كلينك الطبي المتخصص، يُوصِي بعض الأطباء بتجنُّب مسكِّنات الألم المتوفِّرة دون وصفة طبية، التي يمكن أن تَزيد من خطر الإصابة بالنزيف، مثل الأسبرين والأيبوبروفين (أدفيل وموترين آي بي ومسكِّنات أخرى)، ونابروكسين الصوديوم (أليف)، خلال أول 48 ساعة من إجهاد العضلة.

وإجهاد العضلات هو إصابة للعضلة أو الأوتار - النسيج الليفي الذي يربط العضلات بالعظام، وقد لا تؤدِّي الإصابات البسيطة إلا إلى تمدُّد العضلات أو الأوتار، بينما قد تشمل الإصابات الأكثر شدة تمزُّقًا جزئيًّا أو كاملًا في هذه الأنسجة.

وفي بعض الأحيان تُسمَّى بالعضلات المشدودة، وتحدث السلالات عادة في أسفل الظهر وفي عضلات الجزء الخلفي من الفخذ (أوتار الركبة).

الأعراض

تختلف العلامات والأعراض، وذلك تبعًا لشدة الإصابة، وقد تشمل:

* الشعور بألم أو الشعور بإيلام عند اللمس

* الإحمرار أو الكدمات

* الحركة المحدودة

* تقلُّصات العضلات

* تورُّم

* ضعف العضلات