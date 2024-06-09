مايا مرسي: إنشاء متحف المرأة المصرية داخل متحف الحضارة

القاهرة- أ ش أ:

كشفت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي عن إنشاء متحف المرأة المصرية داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط على مساحة 3000 متر، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية مارس 2024.

جاء ذلك خلال رئاستها الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور عضواته وأعضائه، لمناقشة جهود وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وخطته المستقبلية.

وقالت رئيسة المجلس "إنه يتم حاليا العمل على تخصيص مقر لبيع منتجات معرض "المصرية" بالمتحف المصري الكبير، والخاصة بالسيدات اللاتي يتم تدريبهن في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة ومشروع معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أن المجلس بصدد إنشاء وحدة لمساندة السيدات عند تسجيل العلامات التجارية الخاصة بهن، بالإضافة إلى توسع المجلس في تكوين مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي بكافة محافظات الجمهورية وتعزيز الشمول المالي للمرأة.

وأشادت رئيسة المجلس بالدور المحوري الذي يقوم به المرصد الإعلامي بالمجلس برئاسة الدكتورة سوزان القليني في رصد صورة المرأة بالدراما والبرامج والإعلانات.

وهنأ اجتماع المجلس الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2024، والسفيرة وفاء نسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لفوزها في انتخابات عضوية لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2025 – 2028.