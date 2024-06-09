الناس ماتت من الحر الشديد.. بيان عاجل لحكومة مدبولي باستثناء أسوان من تخفيف الأحمال

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة أسوان، ببيان عاجل إلى حكومة د.مصطفى مدبولي، بسبب سقوط ضحايا "بضربة شمس" نتيجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة بمحافظة أسوان، والتي سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الموجة الحارة الحالية، قاربت الـ50 درجة مئوية.

وأكدت النائبة، في بيانها اليوم الأحد، أن انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال يؤثر على المواطن في أسوان، في كل مناحي الحياة من كهرباء ومياه، ويهدد حياتهم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، علاوة على أن ارتفاع درجة الحرارة أيضًا يسهم في زيادة انتشار الزواحف الضارة؛ حيث يساعد انقطاع التيار الكهربائي على سقوط ضحايا من المواطنين نتيجة لدغ العقارب.

وطالبت النائبة الحكومةَ بإصدار قرار عاجل وسريع بوقف خطة تخفيف الأحمال في محافظة أسوان، لسقوط ضحايا نتيجة ضربة شمس، ما يؤكد ما يعانيه مواطنو المحافظة من التأثر الشديد بهذه الموجة الحارة، ويجب أن تتحرك الحكومة بشكل سريع لإنقاذ الأرواح، أو تتحمل تبعات سقوط ضحايا آخرين.