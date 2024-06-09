السفر غدًا.. جدول مواعيد رحلات قطارات عيد الأضحى لجميع المحافظات

الأحد 09 يونيو 2024

11:32 ص الأحد 09 يونيو 2024

كتب- محمد نصار:

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من غدٍ الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 تسيير رحلات قطارات عيد الأضحى المبارك.

ويأتي تسيير رحلات قطارات العيد وفق جدول زمني يعتمد على تواريخ حجز تذاكر الرحلات والذي بدأ يوم 27 مايو 2024 وانتهى يوم 2 يونيو 2024.

وتنطلق أولى رحلات قطارات عيد الأضحى المبارك غدًا الاثنين 10 يونيو وذلك للحاجزين بتاريخ 27/5/2024.

كما تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء 11 يونيو رحلات قطارات عيد الأضحى المبارك وذلك للحاجزين يوم 28/5/2024.

وتنطلق الأربعاء المقبل 12 يونيو 2024 رحلات قطارات العيد للحاجزين بتاريخ 29/5/2024.

وكذلك تنطلق رحلات قطارات عيد الأضحى يوم الخميس 13 يونيو للحاجزين بتاريخ 30/5/2024.

كما تنطلق رحلات قطارات العيد يوم الجمعة 14 يونيو وذلك للحاجزين بتاريخ 31/5/2024.

وتنطلق أيضًا رحلات قطارات عيد الأضحى يوم السبت 15 يونيو 2024 -وقفة عرفات- وذلك للحاجزين بتاريخ 1/6/2024.

وتنطلق رحلات قطارات العيد يوم الأحد 16 يونيو 2024 -أول أيام عيد الأضحى- وذلك للحاجزين بتاريخ 2/6/2024.