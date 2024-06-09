إعلان

BBC

اتحاد منتجي الدواجن يتوقع انخفاض أسعار الفراخ ويوجه مناشدة لوزارة الكهرباء

11:15 ص الأحد 09 يونيو 2024

أسعار الدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

قال أبو الفتوح مبروك رئيس شعبة التثمين باتحاد عام منتجي الدواجن، التابع لوزارة الزراعة، إن أسعار الفراخ البيضاء ستشهد انخفاضا في الأسواق خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة واعتدال الطقس.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن ما حدث في أسعار الفراخ خلال الفترة الماضية، بسبب ظروف غير متوقعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأن أصحاب المزارع المنتجة للدواجن أخذوا احتياطاتهم للتصدي لمثل هذه الظروف الطارئة.

وأشار إلى أن نفوق الدواجن، أثر على المعروض خلال الفترة الماضية، ونتج عن ذلك ارتفاعا في الأسعار، موضحا أن الاتحاد ناشد وزارة الكهرباء، بأن تكون فترة تخفيف الأحمال في وقت الفجر مع حالة الطقس المعتدلة في تلك الفترة.

وذكر رئيس شعبة التثمين باتحاد عام منتجي الدواجن، أن أسعار الأعلاف تراجعت 35%، لينخفض متوسط سعر الطن من 32 ألف جنيه إلى 21 ألفا، متوقعا انخفاض سعر كيلو الفراخ إلى مستوى يتراوح بين 80 و85 جنيها للمستهلك.

وأكد مبروك على استقرار أسعار الفراخ خلال أسبوع عيد الأضحى، مشيرا إلى وجود مخزون ضخم يكفي الاحتياجات.

أسعار الدواجن اتحاد منتجي الدواجن انخفاض أسعار الفراخ
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض درجات الحرارة مؤقت.. الأرصاد تعلن موجة حارة شديدة خلال ساعات

إعلان

إعلان

* مصراوي يحاور العالم المصري صاحب الاكتشاف المذهل.. متى سقطت أول نقطة مطر على الأرض؟