اتحاد منتجي الدواجن يتوقع انخفاض أسعار الفراخ ويوجه مناشدة لوزارة الكهرباء

كتب- حسن مرسي:

قال أبو الفتوح مبروك رئيس شعبة التثمين باتحاد عام منتجي الدواجن، التابع لوزارة الزراعة، إن أسعار الفراخ البيضاء ستشهد انخفاضا في الأسواق خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة واعتدال الطقس.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن ما حدث في أسعار الفراخ خلال الفترة الماضية، بسبب ظروف غير متوقعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأن أصحاب المزارع المنتجة للدواجن أخذوا احتياطاتهم للتصدي لمثل هذه الظروف الطارئة.

وأشار إلى أن نفوق الدواجن، أثر على المعروض خلال الفترة الماضية، ونتج عن ذلك ارتفاعا في الأسعار، موضحا أن الاتحاد ناشد وزارة الكهرباء، بأن تكون فترة تخفيف الأحمال في وقت الفجر مع حالة الطقس المعتدلة في تلك الفترة.

وذكر رئيس شعبة التثمين باتحاد عام منتجي الدواجن، أن أسعار الأعلاف تراجعت 35%، لينخفض متوسط سعر الطن من 32 ألف جنيه إلى 21 ألفا، متوقعا انخفاض سعر كيلو الفراخ إلى مستوى يتراوح بين 80 و85 جنيها للمستهلك.

وأكد مبروك على استقرار أسعار الفراخ خلال أسبوع عيد الأضحى، مشيرا إلى وجود مخزون ضخم يكفي الاحتياجات.