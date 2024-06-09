غدًا.. صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2024

مصراوي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدأ صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2024 للمستفيدين، غدا الإثنين، بدلًا من يوم 15 يونيو بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ووفقا للوزارة، فإن صرف الدعم النقدي يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

وبحسب الوزارة، فإنه سيتم إتاحة الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

يذكر أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، يبلغ 41 مليار جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ويبلغ عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وهذا يؤكد حرص الدولة على تلبية حقوق الإنسان فى توفير احتياجاته، ويعد استثمارا في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التى تعوق جهود التنمية.

وشكلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف ببرنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.