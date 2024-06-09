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اليوم.. مغادرة آخر أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة

07:53 ص الأحد 09 يونيو 2024

وصول رحلات الحج 2024 إلى مكة والمدينة بالسعودية

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يُغادر اليوم الأحد، آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، وذلك لأداء مناسك الحج، وسط إجراءات مشددة من قبل السلطات السعودية بالتعاون مع الجهات المصرية.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لزوار بيت الله.

وتوفر الوزارة وجبتي "فطار وغداء" لحجاج الجمعيات في مقر إقامتهم في الفنادق، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، بمعدل مشرف لكل 46 حاجًا.

كما تم عقد ندوات وبرامج تدريبية للحجاج في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية حول مناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن.

يذكر أن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، قد وصل إلى مكة المكرمة، لترأس بعثة الوزارة، وتفقد الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية.

وأكد أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بتذليل أي صعوبات قد تواجه الحجاج من أجل أن يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

أفواج حجاج السعودية مكة المكرمة فريضة الحج التضامن الاجتماعي
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