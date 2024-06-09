إعلان

BBC

استشاري زراعة تكشف شروط نجاح زراعة البن في مصر

05:30 ص الأحد 09 يونيو 2024

زراعة البن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة نهاد مصطفى استشاري زراعة البن، الشروط اللازمة والواجب توافرها لضمان نجاح زراعة البن.

وقالت "مصطفى"، خلال تصريحاتها لمصراوي، إن زراعة البن تتطلب أن تكون في مناطق تتراوح درجات الحرارة بها ما بين 40:35 درجة دون وجود أشعة الشمس، مشيرة إلى أن بعض الدول تقوم بزراعته تحت ظلال الأشجار.

وتابعت: "كما أن هناك عدة شروط يجب توافرها في التربة التي يوضع بها بذور البن وهي أن تكون نسبة الرطوبة بها ما بين 70:65 درجة إضافة إلى أن تكون نسبة الملوحة ما بين 750:500 جزء من المليون وذلك لضمان جودة المحصول وعدم تعرضه للتلف".

وكان السيد القصير وزير الزراعة، قد وجه خلال اجتماعه بالباحثين في مركز بحوث الصحراء والبحوث الزراعية قيادات الوزارة والباحثين بدراسة مدى إمكانية إعادة النظر في تجارب زراعة بعض المحاصيل الاستوائية والتي لم نزرعها في مصر من قبل بسبب الظروف المناخية المصرية.

اقرأ أيضا:
عيد الأضحى 2024.. محافظ الجيزة يوجه بمنع التعديات على الأراضي الزراعية

توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن المعديات والعائمات خلال عيد الأضحى 2024

زراعة البن شجر البن الزراعة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمر هريدي عن صفعة عمرو دياب: أمر مشين لا يصدر إلا من شخص غير متزن مُتَصابي

إعلان

إعلان

مجزرة النصيرات وتحرير 4 أسرى إسرائيليين وقتل آخرين.. تغطية خاصة