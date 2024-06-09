هل سترتفع أسعار البرتقال بالأسواق بعد تصديره لفنزويلا؟.. الزراعة تُجيب



كتب- عمرو صالح:

كشف المستشار أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، عن مصير أسعار البرتقال بالأسواق المصرية بعد تصديره لفنزويلا.

وقال "إبراهيم"، لمصراوي إن أسعار البرتقال بالأسواق لن ترتفع بعد تصديره إلى أسواق فنزويلا، موضحًا أن مصر لديها فائض في كميات البرتقال.

وأشار إلى أن تصدير البرتقال المصري الذي يتميز بجودته لفنزويلا يأتي في إطار خطة وزارة الزراعة الإستراتيجية لرفع كمية الصادرات المصرية باعتبارها مصدر هام لتوفير العملة الصعبة.

ويشار إلى أن حجم إنتاج مصر من البرتقال خلال الموسم السابق بلغ 5 ملايين طن من البرتقال، كما أن حجم صادرات مصر من الموالح بلغ 2 مليون طن خلال عام 2023، ومتوقع زيادة في إنتاج مصر من الموالح خلال العام الجاري 2024

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