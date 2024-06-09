يربط بـ"طريق مصر أسيوط الزراعي".. صورة ترصد تطوير طريق أبو ربع في البدرشين بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أنهت محافظة الجيزة، تطوير ورصف طريق أبو ربع، والذي يربط بين طريق مصر أسيوط الزراعي بمدينة البدرشين.

وتواصل محافظة الجيزة، رصف وتطوير كافة الشوارع والطرق والمحاور بالمحافظة، منها محور أحمد عرابي ومحور الفريق كمال عامر.

وانتهت "الجيزة"، من رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية فيصل، والذي كان ترعة في البداية، ومن المقرر افتتاحه خلال شهرين؛ تزامنًا مع خطة رفع كفاءة وتطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمؤدية إليه.