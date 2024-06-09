إجراءات لأول مرة.. ماذا يحدث لحاملي تأشيرات الزيارة في الحج 2024؟



كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد البيه، عضو الاتحاد المصري لغرفة شركات السياحة، إن السعودية تواجه مشكلة تتعلق باستخدام تأشيرات الزيارة الشخصية في موسم الحج 202، وذلك لأداء الحج بطرق غير شرعية.

وأضاف "البيه"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الكثير من الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات زيارة وذهبوا بطريقة غير شرعية لأداء الحج هذا العام، يعانوا من تحديات ومخاطر كبيرة، مشيرًا إلى أن الشرطة السعودية تداهم العمائر والفنادق في مكة والعزيزية بشكل متكرر، ويتم ترحيل المخالفين إلى جدة باستمرار، لافتًا إلى أن ذلك يأتي نتيجة لقرارات وزارة الحج والشرطة السعودية الحازمة بمنع أية محاولات لأداء الحج بطرق غير نظامية.

وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تجربة هؤلاء الأشخاص بمثابة تحذير لنا جميعًا بضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية للحج، وأن ما يعانيه الأشخاص الحاصلين على تأشيرات غير رسمية للحج معاناة شديدة قد تكون في بعض الأحيان مخيفة ومؤلمة، موجهًا نصيحته بعدم تكرار مثل هذه التجربة مرة أخرى في المستقبل.

وأشار إلى أنه يمكن قضية استخدام تأشيرات الزيارة الشخصية للحج بطرق غير شرعية في السعودية، من خلال ما يلي:

الخيار الأول: الحد أو منع إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية خلال موسم الحج

وفق حديث "البيه" لـ"مصراوي"، فإن المملكة تستطيع الحد من أو منع إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية خلال موسم الحج، حيث من المعلوم أن العديد من هذه التأشيرات تُستخدم لأداء الحج بشكل غير قانوني، وهذا الإجراء يمكن أن يحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الالتفاف على القوانين ويؤدي إلى تحسين التنظيم والإدارة خلال موسم الحج.

الخيار الثاني: طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية

يمكن للمملكة تقديم باقات حج شاملة ومناسبة تشمل زيارات شخصية، بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية، وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين، مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.

وطالب عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، الجميع، بدراسة هذا الموقف بشكل جدي، وعدم إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج، مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.



وفي سياق متصل، قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أن التعليمات المنظمة للحج جاءت بمنع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وأن تطبيق التعليمات المنظمة لحج 2024 – 1445 هـ يتمثل في إعادتهم من حيث أتوا،

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أنه لا يسمح لحاملي تأشيرات السياحة السفر لأداء مناسك الحج 2024؛ لأنه مخالف للقانون، ويعاقب عليه بغرامة مالية بالإضافة إلى المنع من دخول المملكة العربية السعودية.

وفي نفس الإطار، قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن الكيانات الوهمية هي التي تتسبب في المقام الأول بأزمة الحج باستخدام تأشيرات الزيارة.

وأكد "السيسي"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه يجب توعية المواطنين بقوانين المملكة العربية السعودية والتأشيرات الصالحة للحج، ومحاربة الكيانات الوهمية والقضاء عليها.

وفي نفس السياق، قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن أزمة الحج هذا العام 2024 بشأن امتلاك تأشيرة زيارة، السبب الرئيسي بها هو الكيانات الوهمية.

وأضاف "صادق"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الشركات والكيانات الوهمية تتسابق في تقديم عروض متعددة لإغراء المواطنين.

وتابع عضو غرفة شركات السياحة: الشركات التي أصدرت باركود لبعض العملاء مش هتقدر تحقق مع كل مواطن وتدخل نواياه لما يطلب باركود وتعرف هو عاوز يسافر يعمل حج أو لا.

اقرأ أيضًا:

الحج 2024.. عضو بـ"شركات السياحة": حملات لترحيل حاملي تأشيرات الزيارة من مكة

قرار جديد بشأن السفر لأداء مناسك الحج بتأشيرة الزيارة