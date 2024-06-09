كان "ترعة".. فيديو و17 صورة ترصد تطوير طريق المريوطية من شارع فيصل حتى كوبري الصحابة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر في محافظة الجيزة، عن الانتهاء من 80% من أعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري وكوبري الصحابة، تحت إشراف مديرية الطرق بالجيزة.

وأضاف "المصدر"، أنه من المقرر افتتاح التطريق تجريبيًا خلال شهرين، وذلك ضمن خطة تطوير ورصف والاهتمام بالطرق القريبة من المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أنه من المقرر الاهتمام بالمساحات الخضراء في عملية تطوير وتوسعة طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري وكوبري الصحابة، حيث من المقرر زراعة 1100 شجرة.

وتابع، أن مشروع تغطية ترعة المريوطية، يمتد من منطقة كوبري الصحابة إلى منزل الطريق الدائري على طول يبلغ 450 مترًا.

وأكمل، أن أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري وكوبري الصحابة، تشمل افتتاح كيدز إيريا ومطاعم وأشجار وساحات ومواقف، مشيرًا إلى أن الطريق كان ترعة في البداية.

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