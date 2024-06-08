حدث في 8 ساعات| ضخ 150 طنًّا يوميًّا من اللحوم الطازجة.. وارتفاع قياسي في درجات الحرارة وتأثيرات كار

كتب-عمرو صالح:

شهد مصر، اليوم السبت العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وحذر عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، من عودة ظاهرة النينيو وتأثيراتها المدمرة على كوكب الأرض.

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

رئيس أذربيجان يدعو شيخ الأزهر لزيارة البلاد وحضور قمتي المناخ COP29 وقادة الأديان

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السبت، بالمشيخة، الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، لبحث سبل تعزيز العلاقا

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وزير العمل يشدد على التدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الإحتلال في فلسطين

اختتم حسن شحاتة، وزير العمل، مشاركته في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري بجنيف، بلقاء مع جيلبرت هنجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية

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الكيلاني تُشارك بندوة "الثقافة والقانون والإعلام من منظور حقوق الإنسان"

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان" بالمجلس الأعلى للثقافة،

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"النينيو" يعود ليضرب الأرض من جديد.. ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وتأثيرات كارثية

حذر عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، من عودة ظاهرة النينيو وتأثيراتها المدمرة على كوكب الأرض

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القصير يوجه الفريق البحثي لنبات الكسافا بمزيد من التجارب التطبيقية

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الفريق البحثي لتجربة زراعة نبات الكسافا بإجراء تحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية والزراعية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها وإعلانها.

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وزير الصحة يعلن تطبيق منظومة ميكنة الغسيل الكلوي بمستشفيات مطروح

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى الحمام المركزي، بمحافظة مطروح، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت.

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التموين: ضخ 150 طنًّا يوميًّا من اللحوم الطازجة بـ1500 منفذ متنوع – فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة استعدت جيدًا لعيد الأضحى المبارك.

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عيد الأضحى.. توقعات صادمة من هيئة الأرصاد لطقس الأسبوع المقبل: احذرو

أعلنت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بدء انخفاض درجات الحرارة من غدٍ الأحد، بمعدل من 3 لـ 5 درجات مئوية، حيث تكون الحرارة حول المعدلات

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وزير الزراعة: مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موسى دراميه، وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاستزراع

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الرئيس السيسي: نعتبر القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

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