القصير يوجه الفريق البحثي لنبات الكسافا بمزيد من التجارب التطبيقية

كتب- عمرو صالح:

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الفريق البحثي لتجربة زراعة نبات الكسافا بإجراء تحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية والزراعية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها وإعلانها.

جاء ذلك خلال اجتماه وزير الزراعة مع الفريق البحثي لتجربة زراعة نبات الكسافا بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء وبعض قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي من ناحية ملائمة المناخ والتربة والاحتياجات المائية لنمو نبات الكسافا وذلك للحصول على محصول اقتصادي من الدرنات والمنتجات الثانوية الأخرى.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بالباحثين في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء كان قد وجه الاهتمام بالبحوث التطبيقية لأنها هي الحل لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وكمية المياه والعمل على استنباط اصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية وكذلك البحث في مدى إمكانية زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لبعض السلع التي تستنزف العملة الصعبة أو لإنتاج محاصيل ذات جدوى عالية مطلوبة للتصدير.