توجيه جديد من وزير الزراعة بشأن تجارب زراعة نبات الكسافا

كتب- مصراوي:

اجتمع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، مع الفريق البحثي لتجربة زراعة نبات الكسافا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وبعض قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي من ناحية ملائمة المناخ والتربة والاحتياجات المائية لنمو نبات الكسافا للحصول على محصول اقتصادي من الدرنات والمنتجات الثانوية الأخرى.

"القصير"، وجه بإجراء تحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية والزراعية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها وإعلانها.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بالباحثين في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، كان وجه بالاهتمام بالبحوث التطبيقية لأنها الحل لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وكمية المياه، والعمل على استنباط أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية والبحث في مدى إمكانية زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لبعض السلع التي تستنزف العملة الصعبة أو لإنتاج محاصيل ذات جدوى عالية مطلوبة للتصدير.