وزير الصحة يجري مرورًا مفاجئًا على نقطتي الإسعاف بالكيلو 58 و41 طريق مصر إسكندرية الصحراوي

كتب- أحمد جمعة:

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة العمل على رفع كفاءة نقطتي إسعاف الكيلو 58 والكيلو 41 الواقعتين على طريق "مصر إسكندرية الصحراوي".

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها الدكتور خالد عبد الغفار، لعدد من نقاط الإسعاف أثناء مروره على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، اليوم السبت، لاستكمال جولته الميدانية من محافظة البحيرة، إلى مطروح، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية بالمدن الساحلية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على تلك المدن خلال فصل الصيف.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مبنى نقطة إسعاف الكيلو 58، معربًا عن استيائه من المبنى والذي لم يخضع لأي تطوير منذ عام 2008، موجهًا الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية بسرعة تطوير المبنى وتجهيزه بكافة سبل المعيشة للعاملين بالنقطة.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير تابع مروره المفاجئ أثناء خط سير الزيارة، بتفقد نقطة إسعاف الكيلو 41 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والجار العمل على تطويرها للعمل بنموذج سيارتين، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وتجديد الفرش غير الطبي للعاملين من الطاقم الإسعافي.